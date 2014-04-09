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الخارجية تكثف استعداداتها لتصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية

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الخارجية تكثف استعداداتها لتصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية الخارجية تكثف استعداداتها لتصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية

كثفت وزارة الخارجية من استعداداتها وتحضيراتها لتصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية المقبلة التى من المقرر أن تعقد فى الفترة من 15 – 18 مايو المقبل فى أكثر من 130 بعثة مصرية فى الخارج.

وقال السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم الوزارة فى تصريحات صحفية إن التحضيرات والتجهيزات للانتخابات الرئاسية تتم على أكثر من مستوى، على رأسها أن هناك تعليمات وتكليفات صدرت من وزير الخارجية نبيل فهمى لكافة السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج لإحاطة المصريين فى الخارج علما بالقواعد المنظمة لتصويت المغتربين فى الانتخابات الرئاسية التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنه من ضمن الاستعدادات التى بدأتها الوزارة للانتخابات قرار الوزير نبيل فهمى بوقف أجازات جميع قيادات وزارة الخارجية سواء بديوان عام وزارة الخارجية أو بسفارات جمهورية العربية فى الخارج، لافتا إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزير فهمى على سلامة على انتظام إجراء الانتخابات الرئاسية فى سفارات مصر بالخارج وفى إطار التسيير والتسهيل على الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى الخارج.

وكشف السفير بدر عبد العاطى أن وزارة الخارجية تقوم حاليا بمراجعة كشوف الدبلوماسيين والإداريين الذين سيتم إيفادهم إلى السفارات والقنصليات التى من المتوقع أن تشهد إقبالًا كثيفًا فى عملية التصويت خاصة فى دول الخليج العربى، موضحا أن هناك اتصالات تجرى حاليا مع وزارة الاتصالات لتوفير أجهزة القارئ الآلى التى سيتم إرسالها إلى السفارات والقنصليات، التى من خلالها يتم قراءة بطاقات الرقم القومى أو "جواز السفر المميكن" للناخب وذلك لضمان عدم تكرار عملية التصويت.

وقال المتحدث باسم الوزارة "إن اجتماعات مكثفة تتم مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ذلك حتى يتم موافاة البعثات الدبلوماسية فى الخارج بأية مستجدات تتعلق بتصويت المصريين فى الخارج، بالإضافة إلى إصدار التصاريح الخاصة بمتابعى عملية التصويت فى الخارج والتصاريح الخاصة بمندوبى المرشحين، فضلا عن التصاريح الخاصة بالمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية التى ستشارك فى متابعة الانتخابات فى الداخل بعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على ذلك.

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