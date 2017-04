"قومى المرأة" يعلن عن تدشين الجبهة النسائية العربية

استقبلت السفيرة منى عمر الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، بديعة الراضى عضو المكتب السياسى للاتحاد الاشتراكى المغربى ومقررة المجلس الوطنى فى المغرب، بحضور الدكتورة عزة هيكل عضو المجلس والدكتورة منى مكرم عبيد عضو مجلس الشورى السابق، وذلك انطلاقا من المادة الثالثة فى القرار الجمهورى المنشئ للمجلس القومى للمرأة، والتى تنص على تمثيل المجلس للمرأة فى المحافل والمنظمات الدولية المعنية بالمرأة.

واتفق الحضور على إنشاء الجبهة النسائية العربية للدفاع عن الدولة الحديثة "Arab Women`s Front In defense Of The Modern State "-"AWF"، وأكدت السفيرة منى عمر الأمين العام للمجلس، على أن الجبهة تعد مبادرة مصرية مغربية تهدف إلى الدفاع عن الدولة الحديثة التى تقوم على أساس الديمقراطية و المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، وذلك فى جميع الدول العربية، مشددة أن الاتصالات قائمة مع باقى الدول العربية للمشاركة فى عضوية الجبهة .

واستعرضت منى عمر، الجهود التى يقوم بها المجلس من أجل النهوض بأوضاع المرأة فى جميع المجالات، مشيرة إلى خطوات المجلس لتنفيذ الدستور والتى تتمثل فى القيام بتأهيل الكوادر النسائية من الراغبات فى خوض الانتخابات البرلمانية، وكذلك انتخابات المحليات القادمة بعد أن تضمن الدستور النص على نسبة 25% للسيدات فى المجالس المحلية.

وأضافت منى عمر، أن خطة المجلس فى مراقبة مدى اتساق القوانين والتشريعات القائمة مع مواد الدستور الجديد، كما سيتقدم بمقترحات لصياغة قوانين جديدة أو تعديلات تشريعية تتسق ومواد المرأة المستحدثة بالدستور .

أكدت بديعة الراضى عضو المكتب السياسى للاتحاد الاشتراكى المغربى ومقررة المجلس الوطنى فى المغرب، على فخرها بوجود آلية حكومية معنية بالنهوض بأوضاع المرأة فى مصر، والمتمثلة فى المجلس القومى للمرأة، معربة عن رغبتها أن تحظى المرأة فى المغرب بمجلس قومى خاص لها.

> كما استعرضت الوضع السياسى فى المغرب ووضع المرأة بصورة خاصة، مؤكدة أن نسبة المرأة فى البرلمان المغربى وصلت إلى 30%، مشيرة إلى أن المرأة فى المغرب تنادى بالمناصفة فى البرلمان .