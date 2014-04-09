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نقابة النسيج تقيم دعوى قضائية لاسترداد شركتى العربية وبوليفارا

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نقابة النسيج تقيم دعوى قضائية لاسترداد شركتى العربية وبوليفارا نقابة النسيج تقيم دعوى قضائية لاسترداد شركتى العربية وبوليفارا

أقامت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج دعوى قضائية لاسترداد الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية إلى الدولة، والتى تم خصخصتها عام 1997 عقب قيام أحد المساهمين والذى يتملك 11% من الأسهم، برفع دعاوى قضائية يطالب فيها بإلغاء القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة بإقرار الحوافز وحافز الإثابة ودعم صندوق الزمالة وزيادة بدل الوجبة الغذائية .

وأكد عبـد الفتاح إبراهـيم رئيس النقـابة العامة أن هذا القرار جاء عقب تأكده من خلال المعلومات المتوفرة لديها، أن المساهمين ينوون مخالفة عقد البيع، وأن مصالح وحقوق العمال أصبحت فى خطر بعد أن تأكد لدينا أن هناك مؤامرة للسطو على الشركة بالكامل من أحد المساهمين، من خلال قيامة بشراء أسهم العمال وباقى الأسهم الأخرى بهدف امتلاك الشركة وبيع الأراضى والآلات والمعــدات الأمر الذى سـيؤدى إلى تشريد حـــوالى 5000 عامـل بالشركة.

جــدير بالذكـر أن الشركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية كانت قد بيعت فى البورصة بنظام الأسهم عام 1997 ضمن برنامج الخصخصة، وأصبحت مساهمة المال العام فيها بنسبه 16% فقــط مملـوكة للشــركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بعد أن كانت60% وباقى الأسهم 3,4 للعمال والنسبة الباقية موزعة على بعض المساهمين من الأشخاص الطبيعيين .

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