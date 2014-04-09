وسائل الإعلام البولندية تهتم بتغطية مشاركة مصر فى معرض Tatgi lato السياحى

صرح رضا بيبرس، سفير مصر فى بولندا، بأن وسائل الإعلام البولندية اهتمت بتغطية مشاركة مصر فى معرض Tatgi lato السياحى الذى عقد فى العاصمة البولندية وارسو، خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجارى، حيث ذكرت أن مشاركة مصر فى المعرض حظيت باهتمام كبير من المعنيين بالقطاع السياحى فى بولندا، مضيفاً أن الجناح المصرى فى المعرض لاقى إقبالا كبيرا من الرواد على اختلاف جنسياتهم.

وذكرت صحيفة Rzeczpospolita اليومية البولندية أنه كان من الصعب عدم ملاحظة الجناح المصرى فى المعرض، والذى تم تصميمه على شكل معبد مصرى قديم، وتم تغطية جدرانه من الخارج بصور لجميع مناطق الجذب السياحى فى مصر من الأهرامات ونهر النيل، ومنتجعات البحر الأحمر.

أوضحت مجلة Wiadomosci Turystycnea السياحية البولندية المتخصصة فى عددها الصادر خصيصاً بمناسبة انعقاد المعرض ان مصر تعتبر واحدة من الأماكن التى يحب البولنديين قضاء العطلة بها، وأنه حدثت بها العديد من عمليات الإصلاح والتحديث فى السنوات الأخيرة، مما جعل المنتجعات المصرية توافق المقاييس العالمية، وتقدم خدمات متكاملة تجذب السياح، مما دفع جميع الوكلاء السياحيين البولنديين إلى عرض رحلات سياحية للغردقة وشرم الشيخ.