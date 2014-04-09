مودريتش: نقول دائما أن علينا التعلم من أخطاءنا .. ولكننا لا نفعل أبدا

قال الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، إنه لا يجد سببا مؤكدا للهزيمة التي مني بها الفريق الملكي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام خصمه بروسيا دورتموند الألماني.

وفي تصريحات لصحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها اليوم، أوضح مودريتش: "لا أدرى ماذا حدث. ربما كنا في حالة اطمئنان لأننا فزنا 3-0 في مباراة الذهاب. أو أننا بدأنا التفكير في سهولة المباراة. ليس لدي أدنى فكرة. نحن بحاجة للتعلم من هذه اللقاءات. نقول دوما إننا بحاجة للتعلم، لكن يبدو أننا لا نفعل أبدا".

وأضاف: "لسنا سعداء كذلك بسبب مستوى لعبنا هذه الليلة، خاصة خلال الشوط الأول. لا يمكننا أن نسمح بتكرار ما حدث في الشوط الأول. كنا نتحسن شيئا فشيئا، لكن على أي حال نحن في نصف النهائي".

وحول توقعاته لقرعة دور نصف النهائي المقرر إجراؤها بعد غد الجمعة، أبرز مودريتش: "من المهم أن نقوم نحن بما ينبغي علينا فعله. ولنر ما الذي سيفعله الآخرون".

كان الريال قد تجاوز عقبة بروسيا دورتموند مساء أمس ليصل إلى المربع الذهبي في دوري الأبطال الأوروبي، رغم هزيمته بهدفين حملا توقيع ماركو ريوس، إلا أن فوزه على أرضه بثلاثية بيضاء منحه بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة القارية.