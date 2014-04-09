دورتموند يتعاقد مع المهاجم أدريان راموس ليعوض ليفاندوفسكي

برلين، (إفي): أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني اليوم الاربعاء عن تعاقده مع الكولومبي أدريان راموس مهاجم هيرتا برلين، اعتبارا من الصيف القادم وحتى 2018.

وكان اللاعب، الذي ولد في سانتاندر دي كويليتشاو (غربي كولومبيا) عام 1986 ، قد انضم إلى هيرتا برلين عام 2009 وخاض معه حتى الآن 89 مباراة في الدوري الألماني لكرة القدم، وسجل 32 هدفا منها 16 خلال الموسم الحالي، كما ساعد في إحراز 16 آخرين، سبعة منها هذا الموسم.

وأشاد المدير الرياضي لدورتموند، مايكل زورك، بالمهاجم كولومبي واصفا إياه بـ"اللاعب المميز الذي يعد من أفضل الهدافين في ألمانيا".

ومن المعروف أن دورتموند، الذي خرج من دورى الابطال أمس الثلاثاء رغم فوزه على ريال مدريد الإسباني بهدفين نظيفين في اياب دور الثمانية، سيخسر بنهاية الموسم الجاري جهود مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لانتقاله إلى صفوف بايرن ميونخ.