كازورلا: كاسياس أبدى اهتماما باللعب لأرسنال

أكد الإسباني سانتي كازورلا صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي أن مواطنه إيكر كاسياس قائد ريال مدريد مهتم باللعب للمدفعجية.

ويعاني كاسياس من الجلوس بديلا لدييجو لوبيز منذ أكثر من عام بعد أن غاب للإصابة ليسيطر حارس سيفليا السابق على عرين الملكي.

وقال كازورلا لصحيفة سبورت 360 "أخبرته أنني أريده أن ينضم لأرسنال، ولكن حتى الآن هو مهتم فقط بالتعرف عن تجربتي في إنجلترا كلاعب".

وأضاف "موقفه معقد جدا ولكنه يجب أن يتخذ قرارا، الكثير من الأندية تريده منهم أرسنال، ولكنني أعتقد أنه من الصعب أن يرحل عن ريال مدريد".

يذكر أن كاسياس لم يسبق له اللعب لأي ناد غير ريال مدريد إذ يرتدي شعار الملكي منذ أن كان في التاسعة من عمره.