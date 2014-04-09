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بالصور … تكريم 14 مدرس بمجال محو الامية بكفر شكر بالقليوبية

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بالصور … تكريم 14 مدرس بمجال محو الامية بكفر شكر بالقليوبية بالصور … تكريم 14 مدرس بمجال محو الامية بكفر شكر بالقليوبية

تكريم 14 مدرس بمجال محو الامية بكفر شكر بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية قيام نجوى العشيرى رئيس مجلس و مدينة كفر شكر بتكريم المدرسين المتميزين و المشرفين بإدارة كفر شكر لمحو الأمية و تعليم الكبار،  و ذلك فى حفل التكريم الذى تم إقامته بقاعة الإجتماعات بمجلس مدينة كفر شكر .

و قد حضر احتفالية التكريم عادل عبدالعزيز حامد مدير عام فرع القليوبية، و خيري راشد مدير عام المتابعة سابقا، وأشرف محمود بدوي نائبا عن مدير عام الفرع ، و نوار عبدالسلام نوار مدير إدارة كفر شكر لتعليم الكبار، و أحمد علي بيومي مدير إدارة العلاقات العامة بالفرع ، و رضا عبدالرازق مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس ، و دياب أبوزيد نائبا عن مدير عام الإدارة التعليمية .

و حضر الإحتفال أيضا جميع موظفي الإدارة ، ومشرفي المراكز التعليمية ، و جميع المدرسين ، و بعض من الدارسين، و قد تم تكريم 14 مدرس , و 5 مشرفين لتميزهم في العمل في مجال محو الأمية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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