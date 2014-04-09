نيابة أكتوبر تحقق في اتهام شركة “الربوة للإستثمار العقارى” بالنصب على المواطنين

تحقق نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار عمرو مخلوف، فى اتهام شركة الربوة الهادئة للإستثمار العقارى بالنصب على المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية تصل لمليار جنيه مقابل وحدات سكنية.

حيث استمعت النيابة لأقوال عماد موسي محامي أحد المجني عليهم فى البلاغ المقدم من موكله ضد شركة الربوة الهادئة للإستثمار العقارى وممثلها رجل الأعمال طارق محمد محمد الطويل، والذى يتهم فيه بشبهة إهدار المال العام والنصب على المواطنين.

وقدم موسي خلال التحقيقات مجموعة أوراق ومستندات تعود تاريخها لعام 2008، تتضمن عقد مبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية بين طارق الطويل بشراء قطعة أرض تصل مساحتها لحوالى 48 فدان، بمنطقة 6 أكتوبر، وذلك لإنشاء مشروع إسكان متوسط عليها، مشيرا الى ان التعاقد تم بعد الإتفاق على سعر المتر الواحد بحوالى 500 جنيه فى الوقت الذى كان سعر المتر الحقيقى لتلك القطعة حوالى 2000 جنيه بما يثير شيهة اهدار للمال العام بحوالى 600 مليون جنيه.

وأضاف موسي الى ان الطويل سدد 5% فقط من المبلغ المقرر بينه وبين هيئة المجتمعات العمرانية وحرر بباقى المبلغ شيكات بحوالى 60 مليون جنيه على أن يتم سدادها فى مواعيد محدده، ويحظر عليه بيع الأرض أو التصرف فيها إلا عقب سداد المبلغ المقرر عليه وإخطار الهيئة قبل إجراء أي تصرف فى الأرض وذلك فى مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات.

وتابع المحامي أن الطويل خالف عقد الهيئة وشروطها فلم يمضى سوى شهر على إبرام العقد فقرر بيع جزء من الأرض بمساحة 12 ألف متر، لشخص يدعى محمد ماهر البقلاوي، بسعر 1700 جنيه للمتر الواحد، مشيرا الى ان المشترى حرر محاضر ضد الطويل وأختصم الهيئة فيها وذلك لسحب الأرض منه لمخالفة للعقد إلا ان الهيئة لم تتخذ أي إجراءات ضده.

وأشار موسي الى أن الطويل عن طريق الشركة تعاقد مع ما يقرب من2000 مواطن لشراء شقق فى المشروع الخاص به على ان يتم استلام تلك الشقق فى مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات بمبالغ تتراوح ما بين 200 الى 300 ألف جنيه للوحدة السكنية الواحدة، لتتحصل الشركة على مبلغ حوالى مليار جنيه من المواطنين من بينهم موكل المحامي.

ونوه المحامي على ان شركة الربوة حاولت إضفاء جو من الثقة على المشروع فأبرمت برتوكولا وهمي مع نادي خبراء وزارة العدل وهو نادى خدمي على أن يقوم النادي من خلال هذا البروتكول بتسويق وحدات المشروع لخبراء العدل وتحصل من خلال ذلك على أموال طائلة من ما يقرب من 200 خبير، مشيرا الى ان بعضهم تقدم بشكوى ضد الشركة ومنهم من لم يتقدم.

وقال مصدر مطلع على سير التحقيقات أن شركة الربوة قامت ببناء جزء من الوحدات السكنية من المشروع المتوسط والمبرم عقد بموجبه مع هيئة المجتمعات العمرانية الا ان هذا الجزء لم يتم توصيل أى مرافق أو خدمات له ما يصعب تكيف المواطنين والعيش فيه