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مستشفي مشول السوق يعاني من العجز في الأطباء والتمريض والإداريين والعمال

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مستشفي مشول السوق يعاني من العجز في الأطباء والتمريض والإداريين والعمال مستشفي مشول السوق يعاني من العجز في الأطباء والتمريض والإداريين والعمال

كتب/ عبدالحميد شومان

في الوقت الذي دائما يشعر المواطنين بمدينةمشتول السوق محافظة الشرقية من قلة الخدمات بالمستشفي وقد بحت الأصوات إلا أنه بلا جدوي .. وتفضل رئيس المدينه بعمل مذكرة لمحافظ الشرقية يطلب منه زيادة الأطباء والكوادر للمستشفي .. إلا أن قامت حملة من إدارة المتابعة بمجلس مدينة مشتول مشكله من السادة جبر محمد جبر والسيد الشامي صباح أمس الثلاثاء تمام الثامنة والنصف صباح حيث أسفرت عن تغيب 60 و13 موظف و9 من التمريض 5 عمال.. وقال جبر أن القوة الأساسية للمستشفي من كافة الكوادر 401 تصنيفها 164 طبيب و107 تمريض و51 عمال ما بين مثبتين ومتعاقدين و55 موظف و24 وحدة الغسيل الكلوي .                                        هذا  وقد تم رفع الشامي مذكرة من إدارة المتابعة لرئيس المدينه لإتخاذ اللازم تجاه مسئول دفتر الحضور والإنصراف وتقصي حقيقة من قام بالتوقيع للمتغيبين ..

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