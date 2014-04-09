قيادي بجبهة مصر بلدي ينعى شهداء الشرطة ويطالب بسرعة القبض على الجناة

نعى المستشار محمد سليم القيادى بجبهة مصر بلدى والبرلمانى السابق عن دائرة كوم إمبو ونصر النوبة بأسوان، النقيب “محمد خلاف” معاون مباحث قسم شرطة دشنا، ورقيب شرطة “أحمد الصغير” الذين استشهدا اليوم خلال تنفيذ حملة مداهمة لضبط أحد المتهمين الصادر بحقه أحكام جنائية بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا وقدم خالص تعازية لأهالى الشهجداء ولوزارة الداخلية.

وطالب القيادى بجبهة مصر بلدى فى بيان له اليوم، الجهات المعنية بسرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة وعادلة، حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسة العبث بأمن واستقرار الوطن وإثارة مزيد من الفوضى فى البلاد.

وناشد البرلمانى السابق، وزارة الداخلية، بتوفير ما يلزم لرجال الشرطة من أدوات لوجستية وسلاح وقمصان واقية من الرصاص وزيادة العدد فى حالة خروجهم فى مأموريات ومهمات صعبةلافتا أنه لا بد أن يكون رجال الشرطة أكثر حذرا فى التعامل مع الإرهاب والمجرمين .