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النيابة في أحداث مجلس الوزراء: لا توجد أوراق ناقصة في القضية

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النيابة في أحداث مجلس الوزراء: لا توجد أوراق ناقصة في القضية النيابة في أحداث مجلس الوزراء: لا توجد أوراق ناقصة في القضية

فى مزحة من رئيس محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والمنعقدة اليوم بمعهد امناء الشرطة بطرة اثناء جلسة قضية أحداث مجلس الوزراء، والتي وقعت في ديسمبر 2011 المتهم بها 269 شخصاً من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، رد على طلب محامى المتهمين بإحالة أحد المتهمين على الطب الشرعى قال لهم “يعنى اقرر وأمر بالقبض على المتهمين المخلى سبيلهم لعرض على الطب الشرعى”، مما آثار ضحك الدفاع والموجودين.

وقال رئيس الدائرة “هو أنا امسكهم من إيديهم وأوديهم ووجه رئيس المحكمة سؤالًا إلى النيابة هل هناك أوراق ناقصة فى القضية كما يقول الدفاع، فرد: لايوجد .

 

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