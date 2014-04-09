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بالصور …الدعوة السلفية بالإسكندرية تنظم حملة دعوية لنبذ العنف‎

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بالصور …الدعوة السلفية بالإسكندرية تنظم حملة دعوية لنبذ العنف‎ بالصور …الدعوة السلفية بالإسكندرية تنظم حملة دعوية لنبذ العنف‎

 

الدعوة السلفية بالإسكندرية تنظم حملة دعوية لنبذ العنف

نظمت الدعوة السلفية بالاسكندرية بمنطقة المطار حملة دعوية لنبذ العنف بعنوان ( والله لا يحب الفساد ).

وكان من أهم الشعارات التى أكدت عليها الحملة ( لا للقتل – لا للعنف – لا للتفجير – لا للتكفير – لا للظلم )ن تضمنت الحملة عرض لبعض مقاطع الفيديو التى تؤكد على حرمة الدماء والقتل وبيان مدى خطورة فتاوى التكفير بدون بينه أو دليل.

وقامت الحملة توزيع المطويات والكتيبات على المارة والسيارات, واختتمت الحملة بكلمة للشيخ جمال شعبان ( عضو مجلس شورى الدعوة السلفية ).

ولاقت الحملة قبولاً جيداً وتجاوب من المارة وأبناء المنطقة.

 

 

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