دجلة : الحضرى مستمر مع الفريق .. ووصول بطاقة الميرغنى الدولية

أكد حازم خيرت مدير شركة وادى دجلة لكرة القدم أنه لا صحة لما تردد عن رحيل عصام الحضرى حارس مرمى الفرق نهاية الموسم . مشيرا إلى أن الحضرى مستمر مع الفريق وسيجدد تعاقده خلا ل الايام المقبلة .

> وقال خيرت فى تصريحات خاصة لوكالة ona “” إنه عقد جلسة مع الحضرى خلال الايام الماضية من أجل معرفة موقفه النهائى من التجديد من عدمه إلا أنه وجد ترحيبا كبيرا من الحارس والذى أكد له أنه لن يرحل عن دجلة .,نافيا كل ماتردد عن وجود عروض احترافية لدى الحضرى .

وكان أنباء قوية قد ترددت خلال الايام الماضية بمطالبة الحضرى بالرحيل خاصة وانه يتمنى خوض تجربة الاحتراف مجددا .. مشيرا إلى أن عدد كبير من اللاعبين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم إلا أن الإدارة أرجات التأجيل إلى نهاية الموسم حتى لا تؤثر على تركيز اللاعبين خلال الفترة الحاسمة من عمر الدورى مؤكدا أن الجهاز الفنى بقيادة هشام زكريا يسعى للوصول إلى المربع الذهبى خلال هذا الموسم .

> وأضاف خيرت أن الفريق يسير بخطى ثابتة.

ومن ناحية آخرى .. وصلت البطاقة الدولية المؤقتة الخاصة بأحمد الميرغني لاعب وسط الفريق إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من نظيره العماني صباح اليوم .

> وأصبح من حق الميرغني المشاركة مع وادي دجلة في مبارياته المقبلة وهو ما ترك أثر طيب عند الجهاز الفنىخاصة وأنه يعانى من عجز شديد فى هذا المركز.