وايت نايتس : لاعب الجيش استفزنا .. ولم نتعد على أي لاعب

أعلنت رابطة الوايت نايتس المنتمية لنادى الزمالك براءتها من أحداث الشغب التى وقعت فى مباراة الزمالك وطلائع الجيش أمس الأول فى الجولة الثالثة بالدورة المجمعة الأولى للدور النهائى لدورى الكرة الطائرة الممتاز.

> وكان الرابطة قد قامت بتراشق لاعبى الجيش بالكراسى، مما أدى إلى إصابة بعضهم، فى المباراة التى أقيمت بصالة هليوبوليس الشروق، حيث كان الفريق العسكرى متقدما على الفريق الأبيض بشوطين ومتقدما فى الشوط الثالث بفارق خمس نقاط، إلا أن المباراة لم تستكمل.

> وقالت أحد كابوهات الرابطة أن الأزمة بدأت عندما قام أحد لاعبى الجيش بتوجيه السباب لجماهير الزمالك بعد تشجيع فريقه وقال لهم أن فريق الجيش سيفوز بالمباراة و أن الأبيض لن يحصل على البطولة هذا العام .. مضيفا أن الرابطة تجاهلته فى البداية إلا أنه بدا فى توجيه اشارات خارجه لهم وقد أن يشتبك مع أحد الأعضاء بسبب أشعالهم شماريخ . وهو ما أثار غضب الجماهيير والتى بدأت فى الرد على هجومه مما أدى إلى حدوث حالة من الهرج والمرج داخل الصالة ..وبعدها قام الحكم بوقف المباراة لعدة دقائق ووتوجه إلى غرفة الملابس ..و توجهت عدد من أعضاء الرابطة إلى الغرفة وطالبوه باستكمال المباراة وهو ما قوبل بالرفض ..ونفى الكابو ما تردد عن تعدى المجموعة على لاعبى الجيش بعد المباراة مؤكدا أن الرابطة إلتزمت الصمت خلا ل المباراة.

> وكانت لجنة المسابقات قد قررت إلغاء المباراة وتأجيل الجولة الأخيرة من الدورة المجمعة الأولى لنهائيات الدوري الممتاز والتي كان مقررًا لها أمس .