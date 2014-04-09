بالفيديو .. إبراهيموفيتش ' يفزع ' مورينيو على الهواء

في لفتة طريفة من زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان قام بالتوجه خلف مدربه القديم جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أثناء إجراءه حوارا تليفزيونيا لقناة ناديه.

ولم يشارك زلاتان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب إصابة، وخسر سان جيرمان بهدفين نظيفين بعدما كان فائزا بنتيجة 3-1 في لقاء الذهاب، وودع البطولة.

وأثناء إجراء مورينيو حواره التليفزيوني للحديث عن المباراة، قام إبرا بالتوجه نحوه من الخلف وظهر على المدرب البرتغالي بعض الفزع قبل أن يعانقا بعضهما البعض وتمنى الهداف السويدي للاستثنائي حظا موفقا في الأدوار التالية.

ولعب إبراهيموفيتش تحت قيادة مورينيو أثناء وجودهما في إنتر ميلان الإيطالي، وتربطهما علاقة قوية.

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