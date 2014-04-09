اتحاد هندسة القاهرة يطلق حملة "مكانك لسه فاضى" لمعاونة أهالى المحتجزين

وجه اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة تحذيره الأسبوعى، لزملائهم بالكلية من التواجد اليوم الأربعاء، خارج أسوار الجامعة بعد الثانية عشرة ظهرا، وذلك نظرًا للتظاهرات التى قد تخرج من الجامعة غدًا، وتم الإعلان عنها على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى قد ينتج عنها اشتباكات مثلما حدث فى الأسابيع الماضية.

كما أعلن الاتحاد عن انطلاق حملة "مكانك لسه فاضى" اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع جمعية "رسالة" الخيرية والتى تتضمن 3 فعاليات: "لأهلك أنا سند"، والتى ستكون بعمل زيارات لأهالى الطلاب المحبوسين أو الشهداء فى منازلهم، فى محاولة للتعويض عن غيابهم، و"30 قرش= حياة" وهى الفعالية القائمة على فكرة الدعم المعنوى ومساندة أهالى الطلاب أيام جلسات الحكم، أو تجديد حبسهم عبر إرسال رسالة على هواتفهم من أجل تطمينهم، و"رسالة فى الزنزانة".