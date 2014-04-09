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"الرياض" و"العمراوى" يفوزان بدورى مراكز شباب كرة القدم بالدقهلية والإسكندرية

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"الرياض" و"العمراوى" يفوزان بدورى مراكز شباب كرة القدم بالدقهلية والإسكندرية "الرياض" و"العمراوى" يفوزان بدورى مراكز شباب كرة القدم بالدقهلية والإسكندرية

فاز مركز شباب الرياض بمحافظة الدقهلية ببطولة دورى مراكز الشباب لكرة القدم التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوى المحافظة بعد تغلبه على مركز شباب المدينة الاستاد.

فيما حقق مركز شباب ميت الكرما الفوز على مركز شباب محلة دمنة بالدقهلية ليفوز بالمركز الثالث بالبطولة ويحل مركز شباب محلة دمنة بالمركز الرابع.

وكانت 18 فرقة من مراكز الشباب الدقهلية قد شاركت فى فعاليات بطولة الدورى، وخاضوا مباريات تنافسية على الملاعب القانونية لمراكز الشباب.

ومن جانب آخر، فاز مركز شباب العمراوى بالمركز الأول ببطولة كرة القدم لمراكز الشباب بالإسكندرية، وجاء مركز شباب المعمورة بالمركز الثانى، ومركز شباب حارس بالمركز الثالث، ومركز شباب بهيج بالمركز الرابع فى البطولة التى شارك فى فعالياتها 24 مركز شباب بالإسكندرية.

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