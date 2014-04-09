محافظ الجيزة : إلزام أصحاب المحلات بوضع سلة مهملات لتجميع القمامة

أصدر الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة ، قرارا بإلزام أصحاب المحلات بوضع سلة قمامة خارج المحل يتم تجميع القمامة بها مع حظر إلقائها خارج المحلات أو بنهر الطريق أو الأرصفة ، وبحسب القرار سيتم وضع سلة المهملات في نطاق البروز المصرح بها قانونا في حدود 40 سم .

> وأكد المحافظ ، اليوم أن القرار يأتى في إطار تطوير منظومة النظافة العامة والقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات المحلات بالشوارع ، مشيرا إلى أن هيئة نظافة وتجميل الجيزة ستقوم بالمرور يوميا على المحلات لتفريغ القمامة .

> كما قرر المحافظ ، توقيع غرامة مالية على المحل المخالف 100جنيه كغرامة مع الإنذار بالغلق في حالة المخالفة لأول مرة وفي حالة التكرار يتم زيادة الغرامة إلى 500 جنيه وغلق المحل لمدة شهر ، ولفت الدكتور على عبد الرحمن إلى أنه في حالة الإستمرار في المخالفة يتم غلق المحل لمدة ستة أشهر وإعادة النظر في إستمرار التراخيص الصادرة للمحل.

> وكلف المحافظ إدارة رخص المحلات إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه إخطار المحال العامة بنطاق كل حى بالإلتزام بالقرار .

أ.ش.أ