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محافظ الجيزة : إلزام أصحاب المحلات بوضع سلة مهملات لتجميع القمامة

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محافظ الجيزة : إلزام أصحاب المحلات بوضع سلة مهملات لتجميع القمامة محافظ الجيزة : إلزام أصحاب المحلات بوضع سلة مهملات لتجميع القمامة

أصدر الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة ، قرارا بإلزام أصحاب المحلات بوضع سلة قمامة خارج المحل يتم تجميع القمامة بها مع حظر إلقائها خارج المحلات أو بنهر الطريق أو الأرصفة ، وبحسب القرار سيتم وضع سلة المهملات في نطاق البروز المصرح بها قانونا في حدود 40 سم .
> وأكد المحافظ ، اليوم أن القرار يأتى في إطار تطوير منظومة النظافة العامة والقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات المحلات بالشوارع ، مشيرا إلى أن هيئة نظافة وتجميل الجيزة ستقوم بالمرور يوميا على المحلات لتفريغ القمامة .
> كما قرر المحافظ ، توقيع غرامة مالية على المحل المخالف 100جنيه كغرامة مع الإنذار بالغلق في حالة المخالفة لأول مرة وفي حالة التكرار يتم زيادة الغرامة إلى 500 جنيه وغلق المحل لمدة شهر ، ولفت الدكتور على عبد الرحمن إلى أنه في حالة الإستمرار في المخالفة يتم غلق المحل لمدة ستة أشهر وإعادة النظر في إستمرار التراخيص الصادرة للمحل.
> وكلف المحافظ إدارة رخص المحلات إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه إخطار المحال العامة بنطاق كل حى بالإلتزام بالقرار .

 

أ.ش.أ

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