صورة - مواطن يحرر توكيلا لترشيح أبو تريكة لرئاسة الجمهورية

حرر مواطنا مصريا توكيلا رسميا بالشهر العقاري لترشيح محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق على منصب رئاسة الجمهورية.

وقام المواطن أحمد زكريا بتحرير التوكيل في فرع الشهر العقاري بالنزهة لترشيح أبو تريكة قبل أن ينشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد فتحت الباب أمام تحرير المواطنين لتوكيلات رسمية لدعم مرشحيهم لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويقوم المرشح المحتمل بجمع التوكيلات ليقدمها للجنة ليعلن بعدها ترشحه رسميا للانتخابات.

وكان أبو تريكة قد اعتزل كرة القدم نهائيا عقب كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي وبدأ في دراسات إدارية في عدة دول أوروبية.

وسبق وأعلن أبو تريكة ابتعاده نهائيا عن السياسة في ظل الأوضاع التي تشهدها مصر.