لفائف اللازانيا المحشوّة بالجبن والحبق

المقادير لصلصة البندورة:

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

- 800 غرام من البندورة الطازجة المفرومة

- 70 غراماً من صلصة البندورة

- كوب من مرق الخضراوات

- ملعقتان كبيرتان من السكر الأسمر

- ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة

- 30 غراماً من الحبق المفروم خشناً

للحشو:

- ملعقة من زيت الزيتون

- 7 حبّات صغيرة من الكوسى، مبشورة

- 400 غرام من جبن «ريكوتا» المفتّت

- ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة

- 12 قطعة من اللازانيا

- 60 غراماً من جبن «بارميزان» المبشور، مع المزيد للتقديم

طريقة التحضير:

1- يحمّى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

2- تضاف كلّ مكوّنات الصلصة، باستثناء الملح والفلفل والحبق، إلى قدر توضع على النار، وذلك حتى تغلي. ثم، تغطّى هذه القدر، وتدع على النار لـ20 دقيقة إضافية. ينثر الملح والفلفل، ثم تحرّك هذه الصلصة مع الحبق، وتدع جانباً، لتبرد.

3- لإعداد الحشو: يحمّى الزيت في مقلاة، وتقلّب الكوسى المبشورة فيه برفق، لـ5 دقائق. ثم، تنزع من المقلاة، وتدع في قدر، لتبرد، ليضاف الجبن بنوعيه بعدها إليها، وينثر الملح والفلفل، وتخلط هذه المكوّنات، حتى تتجانس.

4 -لإعداد اللازانيا: تغمر قدر كبيرة بالماء، وتضاف قبضة من الملح إليها، ثم توضع على النار حتى تغلي، وتطهى فيها قطع اللازانيا لـ8 دقائق، ثم تنزع وتصفّى في مصفاة، وتشطف بالماء البارد. وحين تجفّ وتتماسك، يوزّع خليط الكوسى والجبن عليها، وتلفّ، ثم تقطّع إلى أنصاف.

5- في قدر الخبز، تضاف الصلصة، وتوضع اللازانيا فيها، مع الضغط عليها، ثم تغلّف هذه القدر بالنايلون، وتخبز لـ40 دقيقة، لينزع النايلون، وتوزّع كميّة «البارميزان» الخاصّة بالتقديم، ثم تخبز ما بين 10 دقائق و15 دقيقة. ويقدّم هذا الطبق ساخناً، مع المزيد من «البارميزان».

(هذه المقادير تكفي لأشخاص خمسة).

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