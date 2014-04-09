الصحافة الإسبانية: تأهل ريال مدريد ' معجزة '

مدريد، (إفي): أعربت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم عن قلقها تجاه التأهل المتعسر لفريق ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته أمام منافسه الألماني بروسيا دورتموند "الخطير" بهدفين للاشيء، معتبرة أن الخسارة بمثابة "ناقوس" لتنبيه أبناء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وعنونت (ماركا) "بالمعجزة"، مشيرة إلى الصورة "الصادمة" التي ظهر بها الريال خلال مباراة إياب ربع نهائي دوري الأبطال أمام دورتموند، حيث تسبب خطئان ارتكبهما كل من قلب الدفاع بيبي ولاعب الوسط اياراميندي في هدفين استقبلتهما شباك الفريق الملكي كادا يكلفانه ثمنا باهظا.

بينما كان حارس مرمى الفريق إيكر كاسياس هو الوحيد القادر على صد هجمات دورتموند، وفقا لرؤية جريدة (آس) التي أشادت بتأهل ريال مدريد تحت إمرة أنشيلوتي إلى نصف النهائي، إلا أنها عادت وأشارت أيضا إلى "ناقوس التنبيه" الذي دق لإيقاظ الريال على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل الفريق الألماني.

كما عادت (ماركا) للإشادة بتصديات كاسياس "الفارقة"، فيما لم تمنح أي من اللاعبين تقييما نظرا لسوء الأداء "على كافة مستويات اللعب".

بالمثل، أبرزت (آس) أن غياب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تسبب في انهيار تام في أداء الفريق حيث عجز كل من الجناح الويلزي جاريث بيل والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عن التعامل معه، منتقدة في الوقت ذاته "ندرة مشاركتهما في الدفاع".

أما صحيفة (الموندو ديبورتيفو) فقد كتبت بداخلها "ريال مدريد المغلوب على أمره" حيث أضافت أن الفريق الأبيض "لامس الفشل" أثناء استعراض المهاجم الدولي الألماني ماركو ريوس الذي تفنن في "الاستهزاء بمنافس أصغر" وجعل "من فريق هائل محل سخرية".

فيما أكدت صحيفة (سبورت) أن ريال مدريد كان يعاني ليلة أمس في "الجحيم" الألماني، قبل أن تشدد على أن "التصرف الجيد من جانب كاسياس في الأوقات الحاسمة وأخطاء الأرميني مخيتاريان" هي التي أدت إلى حفظ ماء وجه الريال وتأهله رغم الهزيمة المذلة.

كان الريال قد تجاوز عقبة بروسيا دورتموند مساء أمس ليصل إلى المربع الذهبي في دوري الأبطال الأوروبي، رغم هزيمته بهدفين حملا توقيع ماركو ريوس إلا أن فوزه على أرضه بثلاثة أهداف نظيفة منحه بطاقة التأهل برفقة تشيلسي الإنجليزي.