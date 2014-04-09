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تكريم أسر الأيتام بجمعية قباء الخيرية بالسويس‎

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تكريم أسر الأيتام بجمعية قباء الخيرية بالسويس‎ تكريم أسر الأيتام بجمعية قباء الخيرية بالسويس‎

حضر اللواء العربي السروى محافظ السويس احتفالية جمعية قباء للأيتام والمعاقين التي أقيمت بحديقة مبارك بمناسبة يوم اليتيم بحضور اللواء أحمد نبيل عبد الحفيظ رئيس جمعية قباء الخيرية والمهندس محمد مرسي السكرتير العام المساعد واللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس واللواء حامد فارس نائب رئيس الجمعية وجمال حسب النبي مدير عام الشباب والرياضة والمهندس محمد السيد رئيس لجنة الايتام وعدد من أعضاء الجمعية.

وفي كلمته طالب المحافظ من الجميع الاهتمام باليتيم ليس مرة كل عام ولكن في كل وقت من العام والعمل علي تلبية طلباتهم وحل مشاكلهم لانهم اولي بالرعاية والخدمة.

وفي نهاية الحفل سلم المحافظ الهدايا وشهادات التقدير للمكرمين من اسر الايتام والمعاقين تكريما لهم.

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