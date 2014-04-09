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مقتل وإصابة 18 شخصا في أربع انفجارات بسيارات مفخخة ببغداد

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مقتل وإصابة 18 شخصا في أربع انفجارات بسيارات مفخخة ببغداد مقتل وإصابة 18 شخصا في أربع انفجارات بسيارات مفخخة ببغداد

 

افاد مصدر امني عراقي اليوم الاربعاء ، بأن 18 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار أربع سيارات مفخخة بمنطقتي المعامل والسعدون شرق ووسط العاصمة بغداد .
> وقال المصدر، إن سيارتين مفخختين انفجرتا بالتعاقب في منطقة المعامل شرقي بغداد ما ادى الى مقتل مدنيين اثنين واصابة عشرة اخرين بجروح في حصيلة أولية .
> وأضاف ، أن 6 أشخاص أصيبوا جراء انفجار سيارتين مفخختين ببارك السعدون وسط بغداد ، مشيرا الى أن القوات الأمنية توجهت الى أماكن الانفجارات وحوطتها ، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين الى المستشفى والجثث الى دائرة الطب الشرعي .
> وكانت العاصمة بغداد شهدت اليوم سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات ، بحسب مصادر امنية .

 

أ.ش.أ

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