النيابة تعاين جثث أحداث دشنا وتصرح بالدفن

عاين فريق من النيابة العامة تحت إشراف عمر يحيى مدير النيابة جثتا معاون مباحث دشنا ورقيب الشرطة بالإضافة إلى جثة مطلوب على ذمة قضية وذلك بعد الأنتقال لمشرحة مستشفى دشنا المركزى وسط حراسة أمنية مكثفة.

كشفت المعاينة أصابة النقيب محمد خلاف معاون مباحث دشنا بطلقتين بالجسم والرقيب أحمد الصغير بقوة مركز شرطة دشنا بطلقات نارية متعددة بإنحاء متفرقة بالجسم مما أدى لمقتلهما متأثرين بهذة الطلقات النارية كما تبين أصابة “عبدالعزيز . فيصل ” مطلوب على ذمة قضية ومحكوم علية بالسجن لمدة 15 سنة بطلقات نارية بالجسم أودت بحياتة.

وقررت النيابة العامة أنتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثث لبيان أسباب الوفاة.

وتحريات المباحث حول الواقعة و سرعه ضبط وإحضار المتهم الهارب والسلاح المستخدم فى الواقعة وأمرت التصريح بدفن الجثث.

كانت قرية فاو بحرى بدشنا قد شهدت فى الساعات الاولى من ضباح اليوم الاربعاء أستشهاد معاون مباحث دشنا ورقيب شرطة من قوة المركز أثناء مشاركتهم فى حملة أمنية لضبط مطلوبين على ذمة قضايا وحائزى الأسلحة الغير مرخصة ففوجئت الحملة بإطلاق النيران عليهم بصورة كثيفة فبادلتهم إطلاق النيران فنتج عنها أستشهاد الشرطيين ومقتل مطلوب قضائيا والقبض على شقيقة بعد أصابتة بطلق نارى وهروب متهم أخر، ويتم مطاردتة لضبطه.