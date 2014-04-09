ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي بولاية واشنطن الأمريكية إلى 35 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي شهدته ولاية «واشنطن» الأمريكية الشهر الماضي إلى 35 قتيلا بعد العثور على جثتين جديدتين.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، الأربعاء، أنه مازال هناك 11 شخصا في عداد المفقودين، بينما لايزال هناك ضحايا مجهولي الهوية.

وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد أمر بتوفير كل المساعدات المطلوبة لجهود الإغاثة والإنقاذ والتي يشارك فيها أكثر من 200 عامل منذ حدوث الانهيار الشهر الماضي.

يذكر أن بلدة «أوسو» في ولاية «واشنطن» قد تعرضت لأمطار غزيرة لعدة أيام أدت إلى حدوث الانهيار الأرضي مما أسفر عن مقتل وفقدان العشرات من المواطنين وتدمير حوالي 30 منزلا.