هل تستقر بيرين سات في الولايات المتحدة بصورة نهائية؟

فاجأت الممثلة التركيّة بيرين سات المقرّبين منها بقرارها السفر والإستقرار مؤقتاً في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً في مدينة لوس أنجلوس.

وسينتقل معها لفترة بسيطة خطيبها المغني كينان دوغلو للإستمتاع بإجازة قصيرة، ترتاح فيها بيرين سات من عملها المستمر بدون إجازات طويلة منذ 10 سنوات.

وقد قرّرت بيرين الإبتعاد لفترة طويلة عن الشاشة الصغيرة والدراما التركية والتمثيل عموماً، وهي تنوي أن تتسجّل في معهد تمثيل لتتلقى دورات مكثفة هناك، بالإضافة إلى إجرائها مقابلات عمل مع شركات إنتاج سينمائية أمريكية معروفة ومنتجين كبار.

وستقضي بيرين وقت فراغها في دراسة عروض أعمال قدمت لها فور انتهائها من مسلسلها الأخير "الإنتقام"، لكنها لا تنوي البدء بتصوير أي مسلسل في الفترة المقبلة، وتفضّل في الفترة المقبلة التركيز على السينما.

ومن المقرر ألا تعود إلى تركيا قبل شهر أيلول\سبتمبر من العام 2015 ، ما يرجح تأجيلها حفل زفافها أو إقامته في أمريكا في حفل مشابه لحفل خطوبتها السري الذي اقتصر على عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين.

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