4 قواعد لمنح المصروف للأولاد

هل ترغبين في إعطاء أولادك المصروف ومنحهم مكافآت صغيرة على سلوكهم الحسن إلا أنك تخافين أن تفسدهم هذه التصرفات؟.

إن إعطاء مبلغ من المال كمصروف جيب لطفلك منذ عمر مبكر قد يكون له أبلغ الأثر في تعويده على تحمل المسؤولية من ناحية مالية إضافة لمساعدتك في تتبع نفقاته. يقدم الخبير المالي بن إدواردز مجموعة من النصائح التي تساعد رب أو ربة الأسرة في إدارة مصروف الجيب في العائلة بالشكل الصحيح والأمثل:

1-احرصي على توخي العدل في منح المصروف

لكل عائلة طريقتها الخاصة في منح المصروف للأولاد ولا يمكن الحكم بصحتها من عدمه. يفضل بعض الآباء منح المصروف لأولادهم بشكل أسبوعي بحيث يرتب الأولاد طريقة إنفاقه خلال أيام الأسبوع. بينما يفضل آباء آخرون العمل بنظام المكافأة بحيث يحصل الطفل على عدد من النقاط عند قيامه بالتصرفات المطلوبة منه وبالتالي يمنح مبلغًا من المال مقابل كل نقطة. كوني واضحةً وصريحة ً مع أطفالك بخصوص الطريقة التي تفضلين اتباعها لمنحهم المصروف.

2- تابعي كيفية إنفاق الأولاد للمصروف

إن معرفتك بمقدار المال الذي ستمنحينه لأولادك بجانب إحاطتك بجوانب إنفاق هذا المصروف سيسهل عليكِ متابعة أمورهم المالية. يمكنكِ استخدام بعض التطبيقات المتوافرة على الإنترنت أو الهاتف المحمول لمتابعة هذا الأمر.

3- امنحي الهدايا في مناسبات خاصة ومحددة فقط

حاولي أن تقاومي رغبتك الشديدة في إغراق طفلكِ بالهدايا والمكافآت وذلك لأن هذه الطريقة ستؤدي لاعتماده على هذا المال الجانبي في الإنفاق مما يقلل من إحساسه بأهمية الحرص على التدبير فيه وبضرورة وضع ميزانية لصرف المال.

4- ضعي طفلك في موضع القيادة

اسمحي لأطفالكِ باتخاذ القرارات فيما يخص مصروفهم ضمن الحدود التي تضعينها وذلك لحثهم على تدبير مصروفهم بحرص إضافة إلى تشارك أوجه صرف المال بشكل إيجابي بين أفراد العائلة. سيعلمهم هذا كلفة قراراتهم وبأن اتخاذ قرار ما سيكون على حساب أمر آخر.

هل تؤمنين بأهمية منح المصروف لأولادكِ؟. وما هي طريقتك في إعطائه لهم؟.

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