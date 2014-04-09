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الأرصاد: الطقس غدا لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على القاهرة

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الأرصاد: الطقس غدا لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على القاهرة الأرصاد: الطقس غدا لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على القاهرة

حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود غدا “الخميس”، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشرق البلاد ، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على المناطق المكشوفة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة ، وإرتفاع الموج فيه مابين متر إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية ، أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة ، وإرتفاع الموج فيه مابين مترين إلى ثلاث أمتار ، والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 14 25
> الأسكندرية 12 22
> مطروح 14 21
> بورسعيد 16 24
> دمياط 16 22
> بلطيم 16 21
> الإسماعيلية 15 26
> السويس 15 27
> العريش 13 24
> نخل 11 25
> طابا 10 26
> الطور 19 29
> مرسى علم 19 31
> الغردقة 21 30
> شرم الشيخ 22 29
> رفح 13 24
> كاترين 13 23
> سيوة 13 27
> المنيا 14 27
> الفيوم 15 27
> رأس سدر 16 28
> أبوسمبل 23 27
> وسط الدلتا 14 25
> أسيوط 16 28
> سوهاج 17 29
> الأقصر 19 32
> أسوان 22 33
> شلاتين 19 29
> حلايب 20 27
> الوادى الجديد 18 30
> قنا 18 32
> نويبع 19 26
> السلوم 11 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 40
> المدينة 25 36
> الرياض 23 37
> المنامة 23 32
> أبوظبى 20 36
> الدوحة 23 35
> الكويت 19 33
> دمشق 7 23
> بيروت 14 22
> عمان 10 19
> القدس 11 24
> غزة 13 20
> بغداد 18 30
> مسقط 24 33
> صنعاء 12 27
> الخرطوم 30 41
> طرابلس 14 26
> تونس 12 22
> الجزائر 11 23
> الرباط 15 26
> نواكشوط 17 25

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 2 20
> اسطنبول 10 19
> اسلام اباد 14 30
> نيودلهى 19 34
> جاكرتا 24 31
> بكين 12 19
> كوالامبور 24 32
> طوكيو 12 23
> أثينا 13 20
> روما 9 19
> باريس 4 17
> مدريد 10 26
> برلين 6 11
> لندن 7 15
> مونتريال -1 16
> موسكو -3 4
> نيويورك 5 15
> واشنطن 8 21

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