“مندوب مبيعات” يذبح نفسه بالإسكندرية لمروره بضائقة مالية

أقدم “مندوب مبيعات” على الإنتحار بذبح نفسه بـ”كتر” داخل حمام شقته بالإسكندرية،ليلقى مصرعه على الفور.

تلقى قسم شرطة أول الرمل، بلاغا بوفاة شخص داخل الشقة سكنه بالعقار رقم 6 شارع أحمد شكرى،شرق المحافظة.

وبالإنتقال تبين وجود جثة المدعو ” ع س أ س ” 35 سنة مندوب مبيعات بشركة لبيع قطع غيار السيارات، مسجى على وجهه داخل حمام الشقة، مرتدياً كامل ملابسه.

وبمناظرة الجثة تبين إصابته بجرح قطعى بالرقبه من الجهه اليسرى،وعثر بجواره على سلاح أبيض ” كتر “، وبسؤال زوجته المدعوه ” ك ف ن ” 27 ربة منزل ،قررت فى التحقيقات بقيام زوجها بالإنتحار،لإصابته بحالة إكتئاب لمروره بضائقة مالية، وقيام صاحب الشركة التي يعمل بها ،بطرده من العمل.

وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.