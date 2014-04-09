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"الجلو" أسرع حلٍّ لتطويل شعرك

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"الجلو" أسرع حلٍّ لتطويل شعرك "الجلو" أسرع حلٍّ لتطويل شعرك

شعرك هو سرُّ جمالك والمتحدّث بحيويتك. لكنّ اختلاف الظروف الجويَّة، من رطوبة وأشعة شمس محرقة وموادّ مضافة إلى الماء لتعقيمه، تفقده بريقه وجماله وحيويته ولمعانه.
"سيدتي نت" يقدِّم لك خلطة طبيعيَّة لتطويل شعرك والحفاظ على حيويته ولمعانه الطبيعي، وهي سهلة، فيما مكوّناتها في متناول اليد داخل المنزل.
إن كان لديك في المطبخ حلوى جلي الجيلاتين، ولاحظت أنَّ تاريخ إنتاجها قد شارف على نهايته، فلا داعي إلى أن تتخلصي منه، بل استعمليها لشعرك.

المقادير:
ـ شامبو للشعر .
- مسحوق جلي حسب رغبتك في النكهة، سواء أكان بنكهته فراولة أو الليمون أو بأيّ نكهة تحبّين رائحتها.
طريقة التحضير:
* قومي بخلط مسحوق الجلي بالفراولة مع الشامبو الخاصّ بشعرك .
* اغسلي شعرك بالخليط .
* بعد ذلك، قومي بغسل شعرك بالشامبو العادي لتنظيفه، وجفّفيه جيّداً .
* يُنصح باستخدام زيوت طبيعيَّة لترطيب فروة شعرك بعد كلّ غسلة .
جرّبي وصفة تطويل الشعر الطبيعيَّة، واخبرينا بالنتائج المبهرة.

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