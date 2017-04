5 تطبيقات لمحبّات المكياج

في ظلّ تعدّد الماركات العالمية للمكياج، قد تحارين في اختيار الأنسب لك ولبشرتك، في ظلّ امتلاء رفوف المتاجر بها، والصدليات كذلك.

لذا، "سيدتي نت" يُقدّم لك 5 تطبيقات، تُساعدك في شراء المستحضر الأفضل لك.

Beautylish

هي شبكة اجتماعية تعتمد على مبدأ الجمال، وتؤمّن لك الاطلاع على مصادر أحدث المنتجات وأشهرها، فضلاً عن كونها تقدّم لك مجموعة من الفيديوهات التعليميّة والبصريّة والنصائح وتطلعك على آخر صيحات الموضة المتعلّقة بالمشاهير.

Pretty in my pocket

يرافقك هذا التطبيق في رحلة التسوّق ليُساعدك في اختيار المستحضرات التجميلية المناسبة لك من بين تلك المتراصة على الرفوف الطويلة.

كما تُساعد جميع المراجعات التي يقدّمها المستخدمون للمنتجات المتوفرة، بدءاً بالمنتجات الطبية التي تقدّمها الصيدليات، إلى منتجات المتاجر الراقية، في اتخاذ القرار الحكيم.

My own

يقدّم لك هذا التطبيق روتيناً خاصّاً للعناية ببشرتك، وفقاً لصورة وجهك. بعد التقاط صورة وجهك وتحميلها، سيقترح عليك هذا التطبيق منتجات معيّنة، تُساعدك في تعزيز بشرتك وتحقيق نتيجة أفضل.

OPI

من خلال هذا التطبيق، ستتمكّنين من تجربة ألوان مختلفة لاختيار طلاء الأظافر المناسب لك. يُمكنك تعديل درجة لون بشرتك وطول أظافرك حتى تتمكّني من اختيار اللون المناسب لك. وبعد أن تجديه، قومي بشراء طلاء الأظافر من نوع OPI أو أيّ نوع آخر لنفس اللون.

Glamzy

استمتعي بإضافة المكياج إلى الوجوه الرقميّة البيضاء التي يقدّمها هذا التطبيق، إذ يمنحك فرصة لعب دور خبيرة المكياج. اختاري نمط الوجه الذي تفضّلين والمكياج الذي يُعجبك وباشري العمل.إذا كنت تحبّين هذا النوع من الهوايات، فاصنعي مجموعتك الخاصّة من المكياج، عبر اختيار ما يُعجبك من المكياج من نوع MAC أو Make Up For Ever أو Inglot.

هل استخدمت تطبيقاً لمستحضرات التجميل من قبل؟ ما هو تطبيقك المفضّل؟