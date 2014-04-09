البطيخ:فاكهة الصيف الصديقة للحمية

تلعب الفنّانة نانسي عجرم دور "ملكة البطيخ" في مشاهد "الفيديو كليب" الذي صوّرته مؤخّراً لأغنيتها "ما تيجي هنا" ويلاقي نسبة مشاهدة مرتفعة للغاية على وسائل الإعلام والإتصال المختلفة، حيث كانت حباته نجمة المشاهد الشعبية الطابع!

وسواء أعجبت بدور "ملكة البطيخ" أم فضّلت عجرم في إطلالات أخرى، مركز Low Cal Diet Clinic يُسلّط الضوء على فوائد هذه الفاكهة الصيفية المنعشة وكيف تُساعدك في خفض وزنك.

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، لا بدّ لك من أن تتذوّقي هذه الفاكهة اللذيذة التي تنعشك وتشعرك بالبرودة وتروي عطشك لغناها بالماء، كما تساعدك في إنقاص وزنك، فهي تندرج ضمن الأطعمة الصحيّة التي تمنحك الشعور بالشبع، من دون أن تحتوي على كميّة كبيرة من السعرات الحراريّة، لغناها بالفيتامينات والمعادن التي تحافظ على صحتك.وتتألف بنسبة 6% من السكّر و91% من الماء، ما يجعلها مصدراً ممتازاً للفيتامين "سي" وحمض "البانتوثنيك" والنحاس و"البيوتين" و"البوتاسيوم" وفيتامين "أ" وفيتامين "ي 1" وفيتامين "بي 6" و"المغنيسيوم".



وتتعدّد فوائد البطيخ الصحيّة، وهذه أبرزها:

1. يُعدّ غنياً بـ "الإلكتروليت" الذي ينظّم عمل العضلات والأعصاب ونسبة الماء في الجسم.

2. يحتوي على كميّة قليلة من السعرات الحرارية (كلّ شريحة فيها حوالى 85 سعرة حرارية) والدهون، إلا أنه مصدر غنيّ جداً بمضادات الأكسدة وبالمغذّيات المعزّزة للصحة.

3. يُعتبر مصدراً أساسيّاً للفيتامين "أ"، وهو مضادّ طبيعي للأكسدة، ومن شأنه تحسين الرؤية والمناعة.

4. يزخر بمضادات الأكسدة التي تقيك من سرطان القولون والبروستات والثدي وبطانة الرحم والرئتين والبنكرياس.

5. يشكّل مصدراً جيّداً للبوتاسيوم، الذي يُعدّ مكوّناً أساسياً للخلايا وسوائل الجسم التي تُساعد في السيطرة على دقات القلب وارتفاع ضغط الدم.

6. يُداوي التهاب العضلات.

7. يُساعد في الوقاية من أمراض القلب.



ولذا، يُنصح بالاستعاضة عن الوجبات السريعة أو الحلويات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية بالبطيخ، أو سلطة الفاكهة. وحاولي أيضاً تناوله شرائح منه بين الوجبات، أو حوّلي حباته إلى مشروب منعش أو إلى مثلّج.

ولا بدّ من اتّباع نظام غذائيّ متوازن، غنيّ بالعناصر المختلقة، كالبروتين والدهون و"الكربوهيدرات"، والتي تحتويها الأطعمة الصحيّة، ولا تغفلي دور الفاكهة والخضر الرئيس في لائحة طعامك.

وتجدر الإشارة إلى أنّ شريحةً من البطيخ توازي حصّة من الفاكهة. ويمكنك تناول حصتين أو ثلاث حصص فاكهة يوميّاً، ما يعني تناول شريحتين أو ثلاثاً يومياً.

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