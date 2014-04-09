نهيان بن مبارك يبحث أوضاع الطلبة الإماراتيين في كلية لندن الجامعية

تبادل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع مع البروفيسور مايكل آرثر رئيس وعميد كلية لندن الجامعية «يو سي إل» لدى استقباله بقصره مساء أمس، الحديث حول الجامعة والطلبة الاماراتيين الدارسين فيها البالغ عددهم نحو سبعين طالبا وطالبة في مختلف التخصصات الى جانب نحو 300 ممن تخرجوا في السنوات الماضية.

حضر المقابلة دومينيك جيرمي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة وادريان بوناكس مدير قسم التنمية والعلاقات بالخريجين في الجامعة.

وقال البروفسور آرثر انه قدم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان فكرة عن الدراسة في كليات الجامعة التي تأتي الرابعة عالميا وتعتبر من أقدم الجامعات اللندنية ولازالت تحتفظ باسمها القديم.

وأشار الى ان الجامعة ترغب في توثيق وتطوير التعاون مع مختلف المؤسسات الجامعية الاماراتية خاصة وان لديها شراكة مع بعض العيادات الطبية في الدولة.

ويوجد في الجامعة حاليا نحو 25 ألف طالب وطالبة وقد اختيرت من أبرز ثلاث جامعات في المملكة المتحدة وهي عضو في جامعات المجموعة الذهبية في المملكة المتحدة وتبلغ ميزانيتها 600 مليون جنيه استرليني... ويلتقي وكيل وزارة البلدية الكويتي

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في قصره أمس احمد الصبيح وكيل وزارة البلدية في دولة الكويت الشقيقة رئيس الوفد الكويتي المشارك في مؤتمر ومعرض البلديات الخليجي السنوي الثامن.

وأشاد الصبيح بالتجربة الإماراتية في مجال البيئة والمحميات الطبيعية والبلديات وبناء المدن الخضراء .. مشيرا إلى " انها نهضة سريعة كبيرة ومباركة تظهر ملامحها جلية في كل مكان بما يفرح الزائر ويجعله يقتبس منها ".

ولفت إلى أن الإمارات احرزت تقدما في المجالات العمرانية والزراعية والبيئية بفضل السياسة الرائدة التي ارساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وتسير على منواله القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. أبوظبي - وام