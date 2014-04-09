المصريين الأحرار يهنىء أعضائه الفائزين فى انتخابات نقابة المهندسين

هنأ حزب المصريين الأحرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بعد الفوز الساحق الذي حققته قائمة ” تيار الإستقلال” وقيام المهندسين بالتمسك بحقهم في نقابة مستقلة بعيدة عن الأخونة وعن تيارات الإسلام السياسي المتشدد الذي “خرب” نقابة المهندسين على طول تاريخها.

وفي تهنئة خاصة .. وجه الحزب التحية لأعضاء تيار الإستقلال من أعضاء الحزب الذين خاضوا معركة شرسة ونزيهة للفوز بعدد من المقاعد على مستوى الشُعب في الانتخابات التي جرت يومي الجمعة والسبت الماضي على مستوى الجمهورية.

وقدم المهندس راوى كامل تويج عضو مكتب السكرتارية العامة تهنئة لجميع اعضاء الحزب من المهندسين الذين لعبوا دوراً فى هذه النجاح الكبير وكانوا مثالاً فى الآداء المهنى الراقى الذى يليق بنقابة المهندسين ودورها المنتظر أن تلعبه لصالح مهنة الهندسة فى المرحلة المقبلة، كما وجه كامل تويج تهنئة خاصة للسيدة / منى جاب الله أمين عام لجنة النقابات الفرعية بالمصريين الأحرار ، لجهدها ودعمها لعمل النقابيين داخل الحزب والدعم لكل الأعضاء الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة في نقابة المهنسدين ومن قبلها نقابات الأطباء البيطريين وأطباء الأسنان.

ويؤكد الحزب أن عددا من أعضاء حزب المصريين الأحرار فاز بمقاعد النقابة ومنهم : (م.محمد خضر-عضو مكمل-ميكانيكا وعضو المجلس الأعلى)-_ (م. حسين رحيمة-نقيبا لبورسعيد-وعضو المجلس الأعلى)-(م.ماجد سامي إبراهيم-شعبة عمارة)-(م.نهى عبدالعال-شعبة عمارة)-(م.محمد مجدي فريد-شعبة ميكانيكا)-(م.إنتصار عباس-شعبة ميكانيكا)-(م.زينب أحمد فهيم-شعبة كيمياء نووية)-(م.جولا جريس-شعبة بترول )

وعن النقابات الفرعية: (م.أمير رمسيس-نقابة الجيزة)-(م.محمد إسماعيل عبد الحليم-نقابة المنيا)-(م.محمد رجب-المنيا)-(م.أكرم راضي فخري-سوهاج)-(م.بيتر مراد إبراهيم-سوهاج)-(م.السيد سيد أبوعقيل-سوهاج)-(م.سيد عبد الحفيظ محمود-أسيوط)-(م.منير موريس زكي-أسيوط)-(م.إبراهمي عشم-أسيوط)-(م.جمال محمد أحمد-أسيوط)-(م.حسام رفعت حكيم-أسيوط)-(م.عبدالعاطي فتح الله-أسيوط)-(م.خالد عرفة هلال-بورسعيد)-(م.نعيم ثابت بباوي-بورسعيد)-(م.هاني العتال-الشرقية)-(م.أشرف فكري شطا-دمياط)-(م.مي محمود-الإسكندرية)-(م.كريم محب-الإسكندرية)-(م.مايكل نبيل-الإسكندرية).