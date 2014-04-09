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الفخامة تطغى على تصاميم طوني ورد لخريف وشتاء 2014

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الفخامة تطغى على تصاميم طوني ورد لخريف وشتاء 2014 الفخامة تطغى على تصاميم طوني ورد لخريف وشتاء 2014

عرف المصمم اللبناني الشهير طوني ورد بأزياء الكوتور الساحرة التي يطلقها في كل موسم، كما يتوسع إبداعه إلى الملابس الجاهزة أيضاً، حيث أطلق المصمم آخر مجموعات الملابس الجاهزة لخريف وشتاء 2014 مؤخراً. 

احتوت المجموعة على العديد من الفساتين الساحرة التي تنوعت بتصاميمها بين الفساتين الطويلة للسهرات مسائية أنيقة والقصيرة لحفلات الكوكتيل والحفلات البسيطة، وقد حرص المصمم على أن يضع بصمته الفخمة على جميع تفاصيل هذا المجموعة بما فيها الألوان والخامات، حيث استخدم اللون الوردي في بداية المجموعة لينتقل بعدها إلى الأحمر والأزرق ثم الذهبي والأسود.

أعجبنا بالتنوع الطاغي على هذه المجموعة، إذ احتوت على عدد من التصاميم العصرية، مثل: الرداء الذي ظهر في أحد الفساتين القصيرة، بالإضافة إلى اللمسات الكلاسيكية التي شاهدناها في تصاميم عديدة، ونرى فيها ما يتناسب بقوة مع إطلالات النجمات على السجادة الحمراء وقد يتناسب مع إطلالتك في السهرات.

شاهدي معنا ماذا قدم المصمم طوني ورد لخريف وشتاء 2014.

 

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