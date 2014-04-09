كيف ترتدين الأزياء المخططة كالنجمات؟

لا يختلف اثنان على أن الثياب والاكسسوارات المخططة هي واحدة من أقوى ملامح الموضة لهذا الموسم، وربّما في كلّ موسم، منذ أن روّجت لها المصمّمة Coco Chanel، قبل عشرات السنين، ثمّ أضاف إليها المصمّمون خيالاتهم وإبداعاتهم، عاماً بعد عام. وقد ظهرت هذه الموضة على منصّات العرض في هذا الموسم، بنفس القوة التي ظهرت بها في طلات النجمات اللاتي تلقّفنها، وأضفن إليها بصماتهنّ الخاصة وأساليبهنّ المميّزة. ولعلّ Beyonce هي واحدة ممّن ترجمن رؤيتهنّ إلى هذه الموضة، فطوّعتها بطريقة مبتكرة، بعد أن جمعت ما بين الخطوط الناعمة والأخرى القوية، في طلّة واحدة، فيما ارتأت Pippa Midleton أن تنعش طلّتها الرسمية بتنورة قصيرة باللونين الأبيض والأحمر. وبدورها، اختارت Sarah Jessica Parker أن تظهر في إحدى رحلاتها البحرية بتنورة طويلة مخططة بالأزرق الملكي والبحري. أمّا Rihanna فقد عادت إلى حقبة الثمانينات، واختارت طلّة يغلب عليها اللون الأزرق. ثمّ تتوالى أمامنا إطلالات النجمات اللاتي أغرمن بهذه الموضة المرحة. ولكن يمكن القول إن Rita Ora هي أكثر النجمات شغفاً بها، بعد أن ظهرت في عدد كبير من طلات الكاجول وثياب السهرات التي تعتمد على الخامات المخططة أفقياً وعمودياً، وبطريقة مائلة.

وصايا في لبس الخامات المخططة

• لقد شاع بين الناس مفهوم خاطئ يربط ما بين الخطوط الأفقية وزيادة حجم الجسم. وقد أجرت جامعة University of York الإنجليزية مؤخّراً دراسة علمية، أثبتت من خلالها بطلان هذا المفهوم. لذا، لا تتردّدي في اختيار الثياب والاكسسوارات المخططة أفقياً، ولا تخشي تأثيرها السلبي في مظهرك.

• إذا كنت غير راغبة في تبني هذه الموضة في الثياب، فيمكنك الاكتفاء بالوشاح أو الحقيبة أو زينة الشعر أو الحزام المخطط. والمهم أن تكوني في مزاج الموضة.

• إنّ اعتماد السراويل والتنورات والفساتين التي تنتهي حاشيتها بالمخطط يُمكن أن يضيف بضع سنتمترات وهميّة إلى طولك، لا سيما حينما تكون الخطوط دقيقة جداً وإبرية.

• إذا كنت تبحثين عن جرعة كبيرة من هذه الموضة، فاختاري الفساتين أو القمصان ذات الأكمام الطويلة، لأنّها تمنحك الفرصة للتلاعب بأشكال الخطوط ومزجها مع بعض.

• الأبيض والأسود والأزرق ليست هي الألوان الوحيدة المناسبة في هذه الموضة. فقد ظهرت النجمات بثياب مخططة بالأخضر المضيء والبرتقالي والأحمر والوردي والأصفر النيوني والبنفسجي، وهذا ما يجعل هذه الطلة أكثر شبابية وإنعاشاً لخزانة ثيابك.

• جرّبي عدداً من الطلات، وخذي وقتك في الاختيار كي تنجحي في هذه الطلّة، لأنّ القماش المخطط وحده لا يكفي من دون اعتماد القصات المناسبة. وتذكّري أنّ ثمّة خيطاً رفيعاً ما بين الأناقة وبين التحوّل إلى مهرج.