مصنع صيني جديد في بني سويف لإنتاج الأعلاف

بني سويف : سيد عبد الغني

أكد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار والمستثمرين الجادين سواء المحليين أو الأجانب خاصة بعد السمعة الطيبة التي تتمتع بها المحافظة والإقبال الشديد من المستثمرين العرب والأسيويين ومنها الصين وكوريا مضيفا إلى أن منطقة كوم أبو راضي سوف تصبح في القريب العاجل قلعة صناعية متميزة على مستوى المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال استقباله احد المستثمرين الصينيين لدراسة إنشاء مصنع للأعلاف على مساحة 30 الف متر وبتكلفة استثمارية 60 مليون جنيه يوفر 210 فرص عمل وذلك بمنطقة كوم أبو راضى الصناعية .

وأعلن المستثمر الصيني ( خي تثيان فنج ) أن شركة نيوهوب الصينية التابعة لمجموعة هوب الصينية العالمية استقرت على الاستثمار في محافظة بني سويف وبالتحديد منطقة كوم أبوراضي الصناعية التي أصبحت منطقة صناعية واعدة استطاعت خلال الفترة السابقة اجتذاب كبريات الشركات العالمية للاستثمار بها نظرا للمزايا والحوافز الاستثمارية المتاحة بها مشيرا الى أن المجموعة قد وضعت في خطتها المستقبلية بناء خمسة مصانع بمصر وأن محافظة بني سويف هي المحطة الثالثة بعد مصنعيها في برج العرب والسادات حيث جاء اختيار بني سويف بعد المفاضلة بين العديد من محافظات الجمهورية وبعد دراسة وافية واقتناع بإمكانيات المحافظة .

وأضاف المستثمر الصيني أن الشركة سوف تبدأ العمل من خلال مراحل حيث تستهدف المرحلة الأولى إنشاء مصنع لأعلاف الدواجن والأسماك بينما تستهدف المرحلة الثانية إنشاء مزارع دواجن ومجازر آلية لتلبية احتياجات السوق المحلي .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads