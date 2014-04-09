هيلاري كلينتون: أفكر في الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2016

قالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، إنها تفكر في الترشح لانتخابات الرئاسة لعام 2016.

ووجه مذيع في مؤتمر للتسويق في سان فرانسيسكو سؤالا لـ«كلينتون» التي تعتبر على نطاق واسع أقوى المرشحين الديمقراطيين لخوض سباق الرئاسة «ما هي خطتك؟ هل ستفعلينها؟ يمكنك إعلان ذلك هنا لو أردت».

فردت «كلينتون» مازحة في البداية فقالت «أنا هنا للحصول على المشورة بشأن التسويق»، ثم أضافت: «أنا ممتنة لهذا الإطراء ويشرفني أن يسألني الناس ويشجعونني.. وأنا أفكر في الأمر ولكنني سأواصل التفكير لبعض الوقت».

وقوبل ردها بحماس من قبل الحضور.

وأوضح تسجيل مصور وضع على الإنترنت لهذا اللقاء أن «كلينتون» قالت: «جزء من الأمر يعود إلى أن الأسئلة الصعبة ليست من قبيل: هل تريدين أن تكوني رئيسة؟ هل تستطيعين الفوز؟ بل إن الأسئلة الصعبة هي: لماذا.. لماذا تريدين أن تفعلي ذلك وما الذي يمكن أن تقدميه بحيث يحدث فرقا؟».

وهزمت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابقة أمام الرئيس باراك أوباما في الانتخابات الداخلية للحزب الديمقراطي عام 2008.

وقالت زوجة الرئيس الأسبق بيل كلينتون (1993 - 2001) إن الولايات المتحدة تشهد فترة من الخلل السياسي.

وأوضحت «كلينتون»: «رأيت الأمر من بعيد حين كنت وزيرة ووجدت أن من المحبط بل والمحرج أن يدور جدل بين الناس بشأن تركنا نعجز عن سداد ديوننا».

وأضافت: «كان يتوجب على المرء أن يسأل نفسه.. ما هو نوع البلاد التي يريدونها.. ما هي خطتهم؟ ما هي رؤيتهم؟ لذا.. إذا كنت ستخوض السباق في هذه الساحة فعليك أن تكون قادرا على تنفيذ هدفك ورؤيتك».

وتتجنب «كلينتون» التي تلقي كلمات في مختلف أنحاء البلاد منذ تركها لوزارة الخارجية العام الماضي الأسئلة بشأن طموحها المتعلق بالرئاسة. وقالت الثلاثاء إنها تفكر في خوض السباق ولكنها لن تتخذ قرارها قبل نهاية العام.

وأضافت: «سوف أحجم عن اتخاذ القرار لبعض الوقت.. أنا مستمتعة بحياتي في واقع الأمر».

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