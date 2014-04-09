مدير أمن المطار: احبطنا تهريب مبالغ مالية عام 2013 ضعف 2012

أعلن اللواء علاء الدين علي مدير أمن مطار القاهرة الدولي ان الادارة العامة لشرطة المطار تمكنت هذا العام من احباط مبالغ مالية كبيرة قبل تهريبها خارج البلاد عن طريق الركاب , مؤكدا أنها تكاد تكون ضعف الكميات التي تم تهريبها عام 2012 , وقال علاء الدين تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط محاولات لتهريب النقد الي خارج البلاد خلال عام ٢٠١3 والمبالغ كالتالي ٤،٢٢٨،١٣0 جنيه مصري و ٢،٣٩٤،٤٨١ دولار أمريكي و ١،١٧٧،٨٠٠ يورو و١٧٨،٢٨٥ ريال سعودي و٣٩٥،٠٥٠ درهم إماراتي و١٤،١٣٠ دينار كويتي

> وأضاف علاء الدين بينما تم عام 2012 تلك المبالغ قبل تهريب الي الخارج ٢،١٧٥،٣٠٠ جنيه مصري و٣،٥٧٦،٢٢٢ دولار أمريكي , و٣٢،٠٠٠ يورو , و٥٠٠،٠٠٠ ريال سعودي , و٩٤٩،٥٠٠ درهم إماراتي , و٤٢١٠ ايوان صيني .

> كما اشار علاء الدين الي ان اغلب الرحلات التي تم ضبط الركاب عليها قبل محاولة تهريبهم المبالغ المالية كانت متجهة الي الصين و الامارات وقطر و السعودية والكويت والبحرين وتركيا , والغالبية العظمي من الركاب كانت متجهة الي الصين وتركيا و الامارات