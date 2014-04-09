سيف بن زايد يبحث مع مسؤول روسي التعاون في مكافحة المخدرات

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مكتبه أمس، فيكتور إيفانوف، رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على تداول المخدرات، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين. حضر اللقاء، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد علي خلفان الظاهري، مدير عام شؤون القيادة في شرطة أبوظبي.

كما حضر اللقاء، العقيد سعيد السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، والعقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، والعقيد سعود الساعدي، مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير، والكسندر يفيموف، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة.