حمدان بن زايد: قفزة تاريخية في منح المساعدات الخارجية

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر أن حصول الإمارات على المرتبة الأولى عالميا كأكثر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية جاء بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى للاتحاد والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال سموه - في تصريح بهذه المناسبة - ان الامارات حققت قفزة تاريخية في مجال منح المساعدات الخارجية الأمر الذي صعد بها من المركز الـ19 في عام 2012 الى المركز الاول في عام 2013 من خلال زيادة المساعدات الإماراتية الرسمية بنسبة 375 بالمائة خلال 2013 بالمقارنة مع 2012 والتي بلغت 5.2 مليارات دولار امريكي حسب إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ان هذا المركز المتقدم في صدارة كبريات الدول المانحة للمساعدات إنما هو نتيجة طبيعية لغرس زايد الخير رحمه الله الذي كرس حياته لخدمة المحتاجين في اي مكان في العالم ودعا دوما الى توطيد مبادئ الصداقة والتعاون بين الامم والشعوب وترسيخ اسس السلام والتعايش بين البشر وهو النهج ذاته الذي تسير عليه قيادة الامارات الرشيدة.

وقال سموه في ختام تصريحه "ان الامارات ستواصل تقديم المساعدات الانسانية والخيرية في كافة بقاع العالم وهي الرسالة التي تود الامارات ان توصلها للعالم أجمع بأنها امارات المحبة والسلام".