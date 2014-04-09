أنور قرقاش: موقعنا الإنساني الرائد تعبير صادق عن قيم وطن الخير

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن تبوؤ الإمارات لموقعها الرائد في خريطة المساعدات الإنسانية تعبير صادق عن قيم مجتمعنا وبلدنا وطن الخير، وعن حكمة وإنسانية قيادته، مشيرا إلى أن الموقع الإنساني الرائد للإمارات يأتي في سياق شمولية الرؤية التي نسعى إلى ترسيخها، فمع التنمية الداخلية نسعى إلى أن نتواصل إيجابيا مع العالم.

وأضاف معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية: "ولا يثلج الصدر ويسعد الإنسان أكثر من حقيقة أن وطنه يقدر كنموذج رائد ناجح، سواء في عطائه لأبنائه أو مسؤولياته الأخلاقية تجاه من هم أقل حظا، ولنتمعن اللحظة نثمن من خلالها الإمارات، ونعبر عن فخرنا للإنتماء لهذه الأرض الطيبة وندرك حمل المسؤولية للسير قدما في تطوير هذا الإرث الخير".

ورد ذلك في تدوين لمعالي الدكتور أنور قرقاش على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث كتب: "تبوؤ الإمارات لموقعها الرائد في خريطة المساعدات الإنسانية تعبير صادق عن قيم مجتمعنا وبلدنا، وطن الخير، وعن حكمة وإنسانية قيادته.. الموقع الإنساني الرائد للإمارات يأتي في سياق شمولية الرؤية التي نسعى إلى ترسيخها، فمع التنمية الداخلية نسعى إلى أن نتواصل إيجابيا مع العالم.. ولا يثلج الصدر ويسعد الإنسان أكثر من حقيقة أن وطنه يقدر كنموذج رائد ناجح، سواء في عطائه لأبنائه أو مسؤولياته الأخلاقية تجاه من هم أقل حظاً.. ولنتمعن اللحظة نثمن من خلالها الإمارات، و نعبر عن فخرنا للإنتماء لهذه الأرض الطيبة وندرك حمل المسؤولية للسير قدما في تطوير هذا الإرث الخير".