أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

اعتقال 4 أشخاص يشتبه بتورطهم في الاعتداء على المواطنات الثلاث بلندن

Google+ Print
اعتقال 4 أشخاص يشتبه بتورطهم في الاعتداء على المواطنات الثلاث بلندن اعتقال 4 أشخاص يشتبه بتورطهم في الاعتداء على المواطنات الثلاث بلندن

قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت أربعة أشخاص بعد تعرض ثلاث نساء لهجوم بمطرقة في فندق وسط لندن.

وقد ضربت النساء الثلاث بالمطرقة بعد أن تسلل رجل إلى غرفة في الطابق السابع من فندق كامبرلاند حيث كانت تنام النساء الثلاث رفقة ثلاثة أطفال في ساعة مبكرة الأحد.

ويعتقد أن المتسلل تفاجأ بوجود النساء فانهال عليهن ضربا بالمطرقة، وأصابهن بجروح بليغة في الرأس والوجه.

واعتقلت الشرطة ثلاثة رجال من منطقة ايسلنغتن بأعمار 56 و34 و32 عاما للاشتباه في اشتراكهم في الجريمة.

كما اعتقلت إمراة بعمر 31 عاما بشبهة حمل مواد مسروقة.

ومازال الأشخاص الاربعة قيد الاعتقال والتحقيق لدى الشرطة البريطانية.

وأوضحت الشرطة أن إحدى النساء ما زالت ترقد في المستشفى في حالة حرجة، بينما تعاني رفيقتاها جروحا بليغة، لكنها لا تهدد حياتهما.

وقد عثر المحققون على مطرقة في مكان الجريمة، ويعتقد أن الحادث وقع في حدود الساعة الثانية صباحا.

وتعتقد الشرطة أن الضحايا قد تركن باب الغرفة مفتوحا عمدا لأنهن كن ضمن عائلة كبيرة تسكن في الفندق نفسه. وأنهن كن في جولة للتسوق ورؤية مواقع سياحية السبت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية