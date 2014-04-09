اعتقال 4 أشخاص يشتبه بتورطهم في الاعتداء على المواطنات الثلاث بلندن

قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت أربعة أشخاص بعد تعرض ثلاث نساء لهجوم بمطرقة في فندق وسط لندن.

وقد ضربت النساء الثلاث بالمطرقة بعد أن تسلل رجل إلى غرفة في الطابق السابع من فندق كامبرلاند حيث كانت تنام النساء الثلاث رفقة ثلاثة أطفال في ساعة مبكرة الأحد.

ويعتقد أن المتسلل تفاجأ بوجود النساء فانهال عليهن ضربا بالمطرقة، وأصابهن بجروح بليغة في الرأس والوجه.

واعتقلت الشرطة ثلاثة رجال من منطقة ايسلنغتن بأعمار 56 و34 و32 عاما للاشتباه في اشتراكهم في الجريمة.

كما اعتقلت إمراة بعمر 31 عاما بشبهة حمل مواد مسروقة.

ومازال الأشخاص الاربعة قيد الاعتقال والتحقيق لدى الشرطة البريطانية.

وأوضحت الشرطة أن إحدى النساء ما زالت ترقد في المستشفى في حالة حرجة، بينما تعاني رفيقتاها جروحا بليغة، لكنها لا تهدد حياتهما.

وقد عثر المحققون على مطرقة في مكان الجريمة، ويعتقد أن الحادث وقع في حدود الساعة الثانية صباحا.

وتعتقد الشرطة أن الضحايا قد تركن باب الغرفة مفتوحا عمدا لأنهن كن ضمن عائلة كبيرة تسكن في الفندق نفسه. وأنهن كن في جولة للتسوق ورؤية مواقع سياحية السبت.