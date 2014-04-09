السبّاح الأولمبي ايان ثورب قد لا يسبح مجدداً

بيروت – سيدتي نت

خضع السبّاح الأسترالي الأولمبي Ian Thorpe إلى عملية جراحية في كتفه أدّت إلى التهاب ذراعه اليسرى، الأمر الذي قد يمنعه من خوض المنافسات مجدداً في رياضة السباحة طوال حياته.

Thrope البالغ من العمر 31 عاماً حاصل على 5 ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية، إلا أنّه فشل في آخر مشاركة له في العام 2004.

ولقد صرّح مدير أعمال Thrope أنّ هذه الحادثة دفعت السبّاح إلى تناول مسكنات ومضادات اكتئاب، خصوصاً وانّه قد دخل سابقاً إلى مركز لإعادة التأهيل لمعاناته من بعض الاضطرابات العقلية والجسدية.