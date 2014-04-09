Captain America: The Winter Soldier الأول عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي دخول فيلم Divergent حيث حصد 11.1 مليون دولار، وتراجع فيلم Mr. Peabody & Sherman الى المرتبة الرابعة مع 11.2 مليون دولار، وتقدم فيلم Rio 2 الى المرتبة الثالثة مع 22.2 مليون دولار، وبقي فيلم Noah في المرتبة الثانية بعد أن سجّل 45.6 مليون دولار، وحافظ فيلم Captain America: The Winter Soldier على المرتبة الأولى حيث جمع 107.1 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Muppets Most Wanted الى المرتبة الخامسة مع 6.14 مليون دولار، وتقدم فيلم God's Not Dead من المرتبة الخامسة الى الرابعة حيث جمع 7.7 مليون دولار، وتراجع فيلم Divergent من المرتبة الثانية الى الثالثة حاصداً 12.9 مليون دولار، والتراجع كان أيضاً من نصيب فيلم Noah الذي احتل المرتبة الثانية هذا الأسبوع مع 17 مليون دولار، ودخل فيلم Captain America: The Winter Soldier مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 95 مليون دولار .

في الإمارات العربية المتحدة، بقي فيلم Non-Stop في المرتبة الخامسة مع 8499 مشاهد، وحافظ أيضاً فيلم Mr. Peabody & Sherman على المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 11665 مشاهد، وتراجع فيلم Divergent الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 14255 شخص، وتراجع أيضاً فيلم Need For Speed من المرتبة الأولى الى الثانية مع 18344 مشاهد، ودخل فيلم Captain America: The Winter Soldier مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 138061 شخص.

في لبنان، تراجع فيلم Non-Stop من المرتبة الرابعة الى الخامسة مع 3242 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم Divergent الى المرتبة الرابعة مع 5503 مشاهد، ودخل فيلم Son of God مباشرة في المرتبة الثالثة حيث شاهده 8473 شخص، وتراجع فيلم Need For Speed الى المرتبة الثانية مع 8843 مشاهد، ودخل فيلم Captain America: The Winter Soldier مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 13732 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة تراجع فيلم "لا مؤاخذة" حيث حصد 276 ألف جنيه، وتراجع فيلم Non-Stop الى المرتبة الرابعة مع 321 ألف جنيه، ودخل فيلم Divergent مباشرة في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 358 ألف جنيه، وتراجع فيلم 300: Rise of An Empire من المرتبة الأولى الى الثانية مع 389 آلف جنيه، وتقدم فيلم "فتاة المصنع" من المرتبة الرابعة الى الأولى بعد أن حصد 406 آلاف جنيه.