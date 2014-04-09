بالصور:جورج بوش وبيل كلينتون في أجواء حماسية

بيروت – سيدتي نت

حضر الرئيسان الأمريكيان الأسبقان Bill Clinton وGeorge W. Bush مباراة كرة السلة لبطولة " NCAA men's basketball" التي جرت على ملعب AT&T Stadium في ولاية تكساس.

وبعيداً عن السياسة، وفي أجواء رياضية وحماسية، جلس الرئيسان إلى جانب بعضهما البعض وظهرا وهما يضحكان ويشجعان الفريقين المتنافسين؛ Connecticut و Kentucky حيث انتهت المباراة بفوز فريق Connecticut بنتيجة 60/54.

ولقد رافقت الرئيس Bush زوجته السيدة الأولى السابقة Lura Bush، كما حضر المباراة رئيس فريق Dallas Cowboys لكرة القدم Jerry Jones ولاعب كرة القدم في الفريق نفسه Tony Romo وزوجته الذين جلسوا في الصف الأمامي من الرئيسين.