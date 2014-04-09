محافظ الإسماعيلية يصدر قرارًا بحظر إنتاج الخبز البلدى المدعم قبل الساعة السادسة

أصدر اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية، قرارًا بحظر ومنع إنتاج الخبز البلدى المدعم بجميع المخابز على مستوى المحافظة وتوابعها قبل الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم التوزيع للمواطنين اعتبارًا من الساعة السادسة والنصف صباحًا، ويتم تعديل باقى التوقيتات بما يتناسب مع احتياجات ومطالب المواطنين فى جميع المراكز والمدن والتوابع وذلك للقضاء على أي صورة من صور الفساد والتلاعب فى الدقيق والتصدى لظاهرة تهريب الدقيق البلدى المدعم والخبز فى السوق السوداء وتحقيقا لمبدأ العدالة فى التوزيع.

وصرح صابر أمين أبوالمعاطى المدير العام لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسماعيلية، أنه فى إطار خطة المحافظة وتوجيهات محافظ الإسماعيلية، وتأكيداته على تشديد وتكثيف الرقابة التموينية على جميع المخابز ومتابعة كافة مراحل انتاج الخبز البلدى المدعم، فإنه تم قيام حملة من أجهزة الرقابة التموينيه ومباحث التموين فجر يوم الجمعة الموافق 4 أبريل الجارى بالمرور على عدد من المخابز البلدية.

وعلى جانب آخر وفى مجال ضبط المخالفات الاخرى المحرره للمخابز تم تحرير 6 تقرير مخالفة لأصحاب المخابز لانتاجهم خبزًا ناقص الوزن وتم تحرير 3 تقارير مخالفه لأصحاب المخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ويتم توقيع العقوبات الوارده بالند التاسع من عقد الاتفاق المبرم بين الوزاره واصحاب المخابز بخصم نسبه من حصة دقيق المخبز حسب عدد ونوع المخالفات المحرره للمخبز شهريا واشار الى انه جارى متابعة كافة المخابز بصفه مستمره للتأكد من مدى التزامهم بالقوانين والقرارات المنظمة ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.