مسؤول إيراني: لن نوقف تخصيب اليورانيوم مطلقا ولا تفاوض حول الصواريخ الإيرانية

أكد كبير المفاوضين الإيرانيين، بشأن ملفها النووى عباس عراقجي، اليوم الأربعاء أن إيران لن توقف أو تعلق نشاطات تخصيب اليورانيوم مطلقا وأنها ستستمر فيها وفق اتفاق جنيف ، مشددا على رفض الجانب الايراني التفاوض حول المنظومة الدفاعية لبلاده.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية عن مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قوله – عقب اختتام الجلسة الأاولى من الجولة الثالثة لمفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة ( 5+1 ) – “إن إيران ستواصل نشاطات التخصيب إلا أن التفاصيل المرتبطة بمجالات الكمية والنسبة والشؤون الفنية الأخرى سيتم تحديدها عبر مراحل المفاوضات”.

وحول القوة الصاروخية للقوات المسلحة الايرانية ، قال عراقجي ” إن هذا الموضوع غير مدرج على جدول الأعمال” ، مؤكدا أنه لن يتم تناول موضوع المنظومة الدفاعية الإيرانية في المفاوضات”.