اختفاء ربة منزل في ظروف غامضة بالبلينا فى سوهاج‎

أختفت ربة منزل بقرية الساحل بحري بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، وشقيقتها تتهم شقيق زوجها وأخرين وراء إختفاءها .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة البلينا ، يفيد بورود بلاغ من المدعوه عواطف جابر محمود 37 سنة ربة منزل وتقيم الساحل بحري بدائرة المركز ، بغياب شقيقتها فاطمة 39 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية ، وزوجة المرحوم محمد عبد الحميد عثمان .

وبالفحص وسؤالها أتهمت كلاً من محروس عبد الحميد 55 سنة مزارع ” شقيق زوج المتغيبة ” ، علي أحمد محمود 56 سنة مزارع ، محمود أحمد محمود 39سنة عامل ، محسن عبد العزيز 24 سنة ، جميعهم يقيمون بقرية أولاد عليو دائرة المركز بأنهم وراء أختفاء شقيقتها المذكورة .

وبإستدعاء المشكو في حقهم وسؤالهم أنكروا ما نسب إليهم، وأشارت تحريات إدارة البحث الجنائي إلي وجود خلافات بين المشكو في حقه الآول وبين المبلغ بغيابها حيث أنه دائم التعرض لها وذلك لوجود خلافات علي أرض زراعية بينهم .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1792 إداري المركز وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .